Зарина Ситдикова Пермским водителям рекомендовали объезжать участок трассы до Екатеринбурга вблизи посёлка Ергач Из-за ремонтных работ на дороге образуются многокилометровые пробки Поделиться Твитнуть

В Росавтодоре рекомендовали автомобилистам объезжать участок трассы Пермь—Екатеринбург в районе посёлка Ергач по другим дорогам. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на заявление ФКУ Упрдор «Прикамье».

По информации издания, в предыдущие выходные на данном участке образовалась пробка длиной порядка 16 км.

В Упрдор «Прикамье» пояснили, что затор связан с ремонтными работами на отдельных участках трассы, и посоветовали водителям выбирать для поездок другие маршруты по объездным дорогам.

Как указано на сайте учреждения, 1 июля на трассе Р-242 Пермь—Екатеринбург дорожный ремонт ведётся на объезде Лобаново (участок с 16 по 20-й км), после деревни Большой Буртым (с 33 по 47 км), а также на участке от речки Сафронов Ключ до посёлка Ергач (с 58 по 71-й км). В этих местах на трассе установлено ограничение скорости до 50 км/ч. Кроме того, в Упрдор «Прикамье» предупредили, что при проведении работ возможно ограничение движения по одной полосе.

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