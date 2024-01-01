Алёна Бронникова В деле о строительстве бизнес-центра в Перми суд встал на сторону ДЗАТИ Решение нижестоящей инстанции отменено Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 сентября вынес постановление по жалобе Фонда развития и поддержки экологических программ ДЗАТИ на решение нижестоящее инстанции. Ранее Арбитражный суд Пермского края отказал организации в строительстве бизнес-центра на ул. Пермской, 84 в Перми.

Согласно информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел, суд удовлетворил требования ДЗАТИ, отменил решение Арбитражного суда Пермского края, приказ краевого минимущества об отмене разрешения на строительство признал недействительным как несоответствующий Градостроительному кодексу РФ. Министерство обязали устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя, а также взыскали в пользу Фонда судебные расходы по уплате госпошлины. Соответствующее постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев.

Напомним, в декабре 2022 года краевое минимущества выдало фонду ДЗАТИ разрешение на возведение административного здания по ул. Пермской, 84, а через три месяца отозвало документ. Не согласившись с этим, застройщик обратился в суд.

В апреле 2024 года арбитраж отказал ДЗАТИ в признании недействительным приказа краевого минимущества. В ведомстве объяснили, что девелопер указал в документах сведения об использовании земельных участков смежных собственников, но не оформил и не предоставил правоустанавливающие документы. В июле Фонд обжаловал решение в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

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