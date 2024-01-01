Алёна Бронникова Пермь может стать молодёжной столицей России в 2025 году Статус присваивается на один год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вошла в число 17 номинантов, претендующих на статус «Молодёжная столица России-2025». Как сообщает администрация города, шорт-лист из пяти финалистов определят к 28 октября.

«Заявка Перми одобрена в специальной номинации "Молодёжная столица России" проекта "Время молодых" Федерального агентства по делам молодёжи. Пермь прошла отборочный тур, вошла в лонг-лист из 17 городов. Шорт-лист из пяти городов-финалистов будет определён к 28 октября», — рассказали в пресс-службе мэрии.

После определения финалистов до 2 ноября в эти города будут организованы инспекционные выезды комиссии Росмолодёжи, откроется народное голосование, которое продлится до 20 декабря. Победитель станет известен 24 декабря. Статус молодёжной столицы присваивается на один год.

В заявке Перми представлены четыре трека экосистемы молодёжной политики города: реальная среда, реальная карьера, реальная искренность и реальная атмосфера. Как отмечают в мэрии, получение статуса позволит привлечь в город дополнительные федеральные средства через конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь. Гранты», включённого в программу Форума городов трудовой доблести — флагманского события к 80-летию Великой Победы.

Также статус позволит сделать Пермь пилотной площадкой внедрения федеральных стандартов и ключевых проектов в сфере молодёжной политики, показать собственные проекты и идеи на общероссийском уровне и усилить туристическую привлекательность.

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