Алёна Бронникова В доме у пермячки прописались 14 посторонних людей Женщине пришлось обратиться в суд, чтобы снять их с регистрационного учёта Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В доме пермячки оказались зарегистрированы 14 неизвестных ей людей. Женщина обратилась в суд, чтобы снять их с регистрационного учёта.

Как рассказали в Пермском краевом суде, женщина является совладельцем жилого дома и земельного участка на основании договора купли-продажи. Когда она приобретала право собственности, имущество было зарегистрировано только за банком, но в апреле 2024 года она узнала, что в принадлежащем ей помещении зарегистрированы 14 посторонних людей.

«Она обратилась в Орджоникидзевский районный суд Перми с иском к ответчикам о признании утратившими право пользования жилым помещением, принадлежащим ей на праве собственности, 14-ти граждан (цыган), а также о снятии их с регистрационного учёта», — сообщает пресс-служба краевого суда.

Поскольку право собственности зарегистрировано за истцом надлежащим образом, граждане в спорном доме зарегистрированы, но фактически не проживают, суд пришёл к выводу, что их регистрация ограничивает права женщины в части распоряжения и пользования жилым помещением как собственника. Требования истца были удовлетворены.

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