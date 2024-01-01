Алёна Бронникова Погрузка на железной дороге в Пермском крае выросла за восемь месяцев почти на 14% Больше всего было отправлено химических и минеральных удобрений Поделиться Твитнуть

С января по август 2024 года в Пермском крае погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 31,6 млн тонн. Это на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Больше всего в Прикамье по железной дороге было отправлено химических и минеральных удобрений — 12,2 млн тонн, что в 1,3 раза превысило показатели АППГ. Объём промышленного сырья и формовочных материалов составил 5,8 млн тонн, что также превышает прошлогодние показатели в 1,3 раза.

Также было отправлено 5,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-0,8%), 2,8 млн тонн строительных грузов (-8,1%), 1 млн тонн химикатов и соды (-1,8%). Выросли показатели погрузки кокса — 1,3 млн тонн (+1,4%), цемента — 573,4 тыс. тонн (+6,9%) и лесных грузов — 365,2 тыс. тонн (+8,2%).

В августе текущего года погрузка в Пермском крае составила 3,5 млн тонн. По сравнению с августом 2023 года показатель снизился на 16,3%. В целом на Свердловской железной дороге погрузка в первом полугодии составила 11 млн тонн, а за восемь месяцев — 93,2 млн тонн.

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