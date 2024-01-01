Алёна Бронникова Жители одного из домов в Перми переплатили за ЖКУ более 100 тысяч рублей Управляющая компания использовала недействующий тариф Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кировском районе Перми жители дома по ул. Химградской, 1 переплатили за коммунальные услуги более 100 тыс. руб. Об этом сообщает ВЕТТА.

В ходе проверки обращения, поступившего в инспекцию по государственному жилищному надзору Пермского края, было установлено, что собственники дома не принимали решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. С февраля по июнь 2024 года управляющая компания использовала при расчёте недействующий муниципальный тариф, который был отменён администрацией города несколько лет назад.

Ведомство обязало УК произвести перерасчёт. В настоящее время требования выполнены, все деньги возвращены жильцам.

Как напоминают в ИГЖН, собственники помещений в многоквартирном доме принимают решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на общем собрании. Если решение не было принято, сумма определяется в соответствии с установленными органом местного самоуправления тарифами.

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