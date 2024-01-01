Из-за Пермского марафона в центре города в выходные перекроют движение транспорта Власти напомнили автомобилистам о масштабных ограничениях Поделиться Твитнуть

В связи с проведением Пермского марафона 7 и 8 сентября в краевом центре закроют движение транспорта по центральным улицам. Соответствующее распоряжение минтранса Прикамья опубликовано на сайте краевого правительства. Власти накануне масштабного спортивного события напомнили автомобилистам об ограничениях.

Движение всех видов транспорта будет временно ограничено по ул. Петропавловской на участке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова с 19:00 6 сентября до 17:30 7 сентября, 7 сентября — с 10:30 до 17:00 движение будет прекращено. Также с 5:00 7 сентября до 20:00 8 сентября будет ограничено движение по улицам:

— Ленина на участке от ул. Горького до ул. Крисанова;

— Окулова — от Соборной площади до ул. Осинской;

— Монастырской — от ул. Сибирской до ул. Осинской;

— Борчанинова — от ул. Пермской до ул. Петропавловской;

— Газеты «Звезда» — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— Сибирской — от ул. Монастырской до ул. Революции;

— Куйбышева — от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— Осинской — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— Комсомольскому проспекту — от ул. Ленина до ул. Краснова;

— нечётной стороне ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Пермской, а также по чётной стороне от ул. Петропавловской до ул. Пермской.

Во второй день соревнований, 8 сентября, движение закроют с 00:30 до 20:00 по ул. Ленина на участке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова. В этот день также с 5:00 до 17:00 закроют движение всех видов транспорта, движение трамваев будет прекращено с 7:00 до 17:00, на следующих участках улиц:

— Ленина — от ул. Горького до ул. Крисанова;

— Окулова — от Соборной площади до ул. Попова;

— Монастырской — от ул. Сибирской до ул. Осинской;

— Петропавловской — от ул. Осинской до Комсомольского пр.;

— Пермской — от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;

— Екатерининской — от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;

— Пушкина — от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;

— Краснова — от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской;

— Борчанинова — от ул. Пермской до ул. Петропавловской;

— Осинской — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— Куйбышева — от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— Газеты «Звезда» — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— Сибирской — от ул. Монастырской до ул. Революции;

— 25 Октября — от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— по нечётной стороне ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Пермской, а по чётной стороне — от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— по нечётной стороне Комсомольского пр. от ул. Петропавловской до ул. Краснова и по чётной стороне от ул. Ленина до ул. Краснова.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о расписании проведения Пермского марафона.

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