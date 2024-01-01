Состав пермского «Молота» пополнил нападающий Денис Голубев Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Состав пермского хоккейного клуба «Молот» пополнил 33-летний нападающий Денис Голубев. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

Денис — воспитанник магнитогорской школы хоккея. До 2008 года выступал за команды системы магнитогорского «Металлурга», после чего перешёл в казанский «Ак Барс».

В 2009 году дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге в составе «Барса». Суммарно в рамках МХЛ провёл 85 матчей, набрал 124 (50+74) балла за результативность при показателе полезности «+56».

В 2011 году в составе сборной России Денис Голубев стал чемпионом мира среди молодёжных команд.

На взрослом уровне хоккеист провёл 130 игр в рамках ВХЛ, в которых набрал 79 (25+54) очков за результативность при показателе полезности «-1». Он также сыграл в 523 матчах в рамках КХЛ, в которых заработал 120 (57+63) очков при показателе полезности «-10».





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