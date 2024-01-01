Алёна Бронникова Три организации Перми получили сертификат «Сделано в России» Национальный бренд объединяет более 200 российских компаний Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Три организации Перми присоединились к программе продвижения известных российских брендов и товаров, пройдя процедуру добровольной сертификации Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ). Обладателями сертификата «Сделано в России» стали АО «Дюрей», ООО «Тенториум» и ООО «Завод металлических изделий».

Как отмечают краевые власти, участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от РЭЦ в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По словам вице-президента организации Алексея Солодова, сертификат «Сделано в России» на сегодняшний день получили уже более 220 производителей почти на 5 тыс. товарных позиций.

«Обладание данным сертификатом является существенным шагом для выхода на внешние рынки, а для опытных экспортёров — для расширения своего присутствия на них. Именно под знаком трёхцветной "птички" за рубежом знают российских экспортёров, под этим брендом они представлены на крупнейших выставках и ключевых маркетплейсах», — цитирует Солодова пресс-служба минэкономразвития Пермского края.

АО «Дюрэй» зарегистрировано в 2013 году, занимается разработкой светодиодных светильников для систем освещения. Площадь производственного комплекса (собственный НИОКР, тестовая лаборатория, цеха металлообработки и сборки, линия поверхностного монтажа) занимает 4 тыс. кв. м. Товары представлены более чем в 70 регионах РФ и странах СНГ, компанией реализовано свыше 6 тыс. проектов регионального и федерального уровня.

ООО «Тенториум», по данным СБИС, зарегистрировано в 1996 году, как сообщается на сайте, сама компания ведёт свою деятельность с 1988 года. Занимается переработкой всех известных продуктов пчеловодства и натуральных фитопродуктов. Компания производит БАД, медовые композиции, косметическую продукцию, более 200 наименований, имеет свыше 60 патентов на технологии, упаковки, торговые марки и пр. Помимо России, «Тенториум» представлен ещё в восьми странах.

Пермский завод металлических изделий работает на рынке металлообработки более 10 лет. Предлагает услуги по обработке металла, производству мебели, малых архитектурных форм, материалов для строительства и ремонта — более 3 тыс. позиций в ассортименте. Сотрудничает с 25 российскими регионами.

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