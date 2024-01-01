Алёна Бронникова За три дня мошенники похитили у жителя Прикамья почти миллион рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Житель Ильинского городского округа Пермского края в течение нескольких дней переводил деньги мошенникам, представившимся сотрудниками Центробанка. Общая сумма составила почти 1 млн руб.

Как сообщили в полиции, 63-летнему мужчине через мессенджер поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником Центрального банка РФ. Он рассказал, что на имя мужчины якобы поданы заявки на оформление кредитов в разных банках, а для их отмены нужно создать фиктивную кредитную нагрузку путём оформления новых.

«Доверившись лжеспециалисту, потерпевший в течение трёх дней получал кредиты и переводил деньги на указанные ему счета. Ущерб составил более 900 тыс. руб.», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Затем потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее в Юсьвинском муниципальном округе глава дошкольного учреждения, следуя указаниям мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ и банка, перевела им более 3 млн руб. Звонок поступил также через мессенджер.

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