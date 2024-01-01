Заведующую детсадом в Прикамье лжесотрудник ФСБ лишил 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Юсьвинском муниципальном округе Пермского края глава дошкольного учреждения, следуя указаниям мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ и банка, перевела им более 3 млн руб., сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

56-летняя женщина получила в мессенджере сообщение якобы от своего начальства о том, что ей интересуется сотрудник ФСБ. На следующий день ей позвонил мужчина, представившийся спецслужбистом. Для большей убедительности аферист надел форму и связался с ней по видеосвязи. Он сообщил, что некий злоумышленник от её имени старается оформить кредит. Чтобы остановить это преступление, собеседник предложил провести процедуру «обновления основного счёта» и следовать указаниям «специалиста комитета банковского надзора».

Поверив в правдивость рассказа, женщина в течение нескольких дней под руководством злоумышленников оформила кредиты в банках города Березники. В общей сложности она перевела 3,3 млн руб. через банкоматы на указанные мошенниками счета.

Когда гражданка осознала, что её обманули, обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Проводится расследование.

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