В Перми в семь раз снизилось количество ДТП с участием электросамокатов Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за год количество ДТП со средствами индивидуальной мобильности и число пострадавших в них уменьшилось в семь раз. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Очевидно, что снижение связано с введением ограничений работы в городе сервисов кикшеринга.

В марте 2024 года в Правила благоустройства был добавлен раздел, который предписывал размещать средства индивидуальной мобильности (электросамокаты) исключительно на велосипедных парковках, при этом в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковки для СИМ были запрещены вовсе. В начале мая глава города Эдуард Соснин ввёл такие же ограничения для электровелосипедов. Брошенные в неположенных местах СИМ стали вывозить на штрафстоянки.

В рамках контрольных мероприятий было выявлено и перемещено для хранения на базу МКУ «СМИ» 532 электросамоката. В настоящий момент все они возвращены собственникам. Туда же было вывезено 913 электровелосипедов, сейчас на хранении там остаётся 84.

Тем временем, депутаты Пермской городской думы никак не могут рассмотреть протест заместителя прокурора Перми по поводу запрета парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города. Протест в гордуму прокуратура направила в мае. По мнению надзорного органа, изменения правил благоустройства, которые с подачи мэрии приняли депутаты в марте, не соответствуют федеральному законодательству, потому что постановление властей устанавливает обязательные требования к предпринимателям. Рассмотрение протеста откладывалось уже три раза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.