Активность соискателей работы выросла в Пермском крае на 28% Средняя запрашиваемая зарплата осталась на прежнем уровне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе — начале сентября в Пермском крае соискателями работы было размещено 80,8 тыс. резюме. Это на 28% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Данные приводит платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Наибольшими темпами роста выделяются секторы «Автомобильный бизнес» (+92%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+56%) и «Рабочий персонал» (+51%). Замыкают топ-5 профессии в областях «Транспорт, логистика, перевозки» и «Безопасность», продемонстрировавшие увеличение на 50 и 38% соответственно.

Среди общего количества резюме наибольшую долю занимают сферы «Рабочий персонал» (17%), «Продажи, обслуживание клиентов» (16%), «Производство, сервисное обслуживание» (14%) и «Домашний, обслуживающий персонал» (13%) и «Строительство, недвижимость» (13%). Кроме того, около 12% составляют сферы «Транспорт, логистика, перевозки».

Что касается средней заработной платы, то в августе и начале сентября кандидаты из Прикамья указывали сумму в 50 тыс. руб., что остаётся на уровне начала года.

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