С начала сентября в Перми спасены семь человек Городская служба спасения выезжала на вызовы 30 раз Поделиться Твитнуть

Пермская городская служба спасения

С 1 по 5 сентября экипажи Пермской городской службы спасения выезжали на вызовы 30 раз. За этот период было спасено семь человек, а первую помощь оказали восемь раз. Кроме того, пяти жильцам обеспечили доступ в закрытые жилые помещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми.

В частности, 1 сентября на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о беспомощном человеке: он лежал на тропе в Андроновском лесу. После информации о пострадавшем группа оперативного реагирования №7 незамедлительно выехала к месту происшествия. Как выяснилось, во время катания на мотоцикле мужчина не справился с управлением. Он упал в овраг и сломал ногу. Спасатели оказали ему первую помощь и оперативно эвакуировали на носилках к бригаде скорой помощи.

Ещё один случай произошёл в ночь на 2 сентября. На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о беспомощной женщине, упавшей с лестницы в лог около дома на бульваре Гагарина, 74. После падения пострадавшая не чувствовала ногу. Обездвиженную женщину эвакуировала группа оперативного реагирования. Пострадавшую транспортировали до автомобиля скорой помощи и передали медикам.

Напомним, ранее стало известно, что за летний сезон матросы-спасатели смогли предупредить более 5 тыс. несчастных случаев и спасли 16 человек, в том числе двоих детей. Первая помощь оказывалась 165 раз.

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