В Прикамье замедлился рост деловой и потребительской активности Количество выданных ипотечных кредитов уменьшилось на 44% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле-августе 2024 года экономическая активность в Пермском крае замедлилась. Предприятия химической и пищевой отраслей испытывали снижение загрузки своих мощностей. В то же время, в течение следующих трех месяцев компании региона предсказывают рост спроса и объёма производства. Об этом сообщает Банк России.

Инфляция в июле 2024 года немного увеличилась, главным образом из-за индексации тарифов на коммунальные услуги, которые не изменялись более полутора лет. На кредитном и депозитном рынках наблюдался рост процентных ставок. Темп потребительского кредитования замедлился, а в ипотечном кредитовании, вследствие завершения программы безадресных субсидий, объёмы выдачи сократились значительно. По данным июля, по сравнению с июнем, количество выданных ипотечных кредитов в Пермском крае уменьшилось на 44%, составив 2,3 тыс., в то время как объем выдачи ипотеки снизился на 56%, до 6 млрд руб.

Потребительская активность в июле также замедлялась, но неравномерно: спрос на продукты питания оставался высоким, тогда как интерес к товарам длительного пользования снизился. В то же время наблюдается рост продаж новых автомобилей, что эксперты связывают с высокими инфляционными ожиданиями и увеличением утилизационного сбора.

На фоне остающейся напряжённости на рынке труда компании продолжали повышать зарплаты, увеличивая таким образом свои затраты. Ожидания по ценам со стороны предприятий также возросли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.