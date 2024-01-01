Зарина Ситдикова Бизнесмена из Перми обвинили в организации финансовой пирамиды Ущерб от действий предпринимателя оценивается в более 500 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывшие партнёры и клиенты 28-летнего бизнесмена из Перми Тимофея Ходырева обвинили его в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По информации издания, предприниматель предлагал людям вложиться в разные проекты и обещал по 5–6% ежемесячной прибыли. В течение непродолжительного времени инвесторы получали обещанные средства, но в январе текущего года бизнесмен перестал выплачивать проценты некоторым партнёрам. Нанесённый ущерб может достигать свыше 500 млн руб.

Как добавляет издание, по гражданским искам судебные приставы уже выдали исполнительные листы и арестовали часть имущества бизнесмена. По делу о мошенничестве следствие проводит проверку, дело пока не возбуждено.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в ноябре прошлого года в Москве был задержан блогер из Прикамья Аяз Шабутдинов. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по 50 эпизодам. Следствие считает, что мужчина «создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам». Вину он не признал.

По решению суда на время следствия Аяз Шабутдинов помещён в СИЗО.

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