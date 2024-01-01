Зарина Ситдикова Зрители и участники Пермского марафона смогут отправить тематические открытки по всему миру Во время спортивного мероприятия будет работать мобильный пункт Почты России Поделиться Твитнуть

Фото: УФПС Пермского края

Зрители и участники VII Пермского марафона (0+), который пройдёт 7-8 сентября, смогут бесплатно отправить эксклюзивные открытки с события по всему миру. Об этом сообщили в УФПС Пермского края.

Оба дня легкоатлетического забега на эспланаде будет работать мобильный пункт Почты России, где любой желающий сможет отправить бесплатную карточку с символами спортивного праздника.

Как рассказали в Почте России, на выбор гостей и бегунов будет несколько вариантов печатной продукции. У них будет разное оформление, а одна из открыток будет представлять собой раскраску — она предназначена для маленьких участников марафона. Её выдадут в стартовых пакетах семейного и детского забегов.

Для взрослых участников Пермского марафона Почта России подготовила открытки с изображениями медалей 2024 года, которые получат спортсмены, преодолевшие дистанции на 10, 21 и 42 км.

«Открыточные акции пользуются большой популярностью у жителей Перми. Карточки с Пермского марафона почта доставит по всему миру. С помощью открыток о марафоне смогут узнать далеко за пределами Пермского края», — отметила директор регионального управления Почты России Наталия Доронина.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», специальными гостями Пермского марафона 2024 года станут российский лыжник, Олимпийский чемпион Александр Легков и российский футболист, мастер спорта России Алексей Смертин. Комментировать события Пермского марафона будут мастер спорта России по лёгкой атлетике, действующий рекордсмен Пермского края на 400 метров с барьерами Антон Торовик, а также комментатор Первого канала и телеканала EUROSPORT Андрей Арих.

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