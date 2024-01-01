Зарина Ситдикова В «ПермьПарк» может смениться руководитель Учреждение занимается культурным наполнением четырёх общественных пространств Перми Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Власти региональной столицы Прикамья рассматривают вопрос о смене руководителя муниципального учреждения «ПермьПарк». О вероятном увольнении действующего директора Анастасии Алакиной со ссылкой на источник сообщила краевая газета «Звезда».

МАУК «ПермьПарк» занимается культурным наполнением крупнейших объектов рекреации в четырёх районах города: сада им. Миндовского (Индустриальный), парка «Счастье есть» (Кировский), парка им. Чехова (Орджоникидзевский) и сада им. Свердлова (Мотовилихинский).

Контракт с руководителем учреждения истекает 16 сентября, и мэрия не планирует его продлевать. Имя нового кандидата на должность директора не уточняется.

По информации издания, кадровые перестановки связаны с масштабными намерениями городских властей развивать и модернизировать общественные пространства.

Как ранее писал «Новый компаньон», администрация Перми ищет инвесторов для обновления четырёх зелёных зон: парка им. Миндовского, парка Победы, территории у Андроновских прудов и парка «Счастье есть». Мэрия готова рассмотреть возможность реновации парков как в комплексе, так и по отдельности. Для реализации планов власти готовы использовать механизмы приоритетного инвестиционного проекта и государственно-частного партнёрства.

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