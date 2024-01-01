Власти Перми предложили инвесторам заняться реновацией четырёх городских парков Для реализации проектов планируется использовать механизмы ПИП и ГЧП Поделиться Твитнуть

Руководство Перми приглашает инвесторов к сотрудничеству в деле обновления четырёх зелёных зон: парка им. Миндовского, парка Победы, территории у Андроновских прудов и парка «Счастье есть». Информация об этом была озвучена заместителем главы администрации города Яной Фурман на Летней международной конференции по индустрии развлечений, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Городское руководство видит эти объекты как пространства, включающие аттракционы, зоны для прогулок и спорта, но открыто к обсуждению любых идей по их развитию. Для реализации проектов планируется использовать механизмы приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) и государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Администрация готова рассмотреть возможность реновации указанных парков как в комплексе, так и по отдельности.

Специалисты одобряют концепцию обновления парков, указывая на то, что сад им. Миндовского и парк «Счастье есть» пользуются наибольшей популярностью среди горожан, и на их модернизацию могут потребоваться сотни миллионов рублей, в то время как обустройство парка Победы, который наименее освоен, оценивается в сумму более 1 млрд руб.

Три из упомянутых парков расположены в Индустриальном районе, а парк «Счастье есть» находится в Кировском районе. Парки им. Миндовского и «Счастье есть» управляются муниципальным учреждением «Пермьпарк», которое обеспечивает наличие аттракционов, детских площадок и проведение мероприятий. Парк Победы (15,66 га) находится вблизи строящегося зоопарка. В 2024 году мэрия планирует возобновить разработку концепции площадки с предполагаемым краевым финансированием. На базе сквера у Андроновских прудов (5,62 га) власти намеревались создать парк «Патриот» с выставкой военной техники и площадкой для военно-спортивных мероприятий. Бюджет проекта оценивался в 1,3 млрд руб.

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