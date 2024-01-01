Алёна Бронникова Вечером 5 сентября в Перми изменится несколько маршрутов общественного транспорта На улице Ленина в это время будут проводиться дорожные работы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми вечером 5 сентября временно изменится часть маршрутов общественного транспорта. Как сообщают в городском департаменте транспорта, причиной этому стали дорожные работы на ул. Ленина. Корректировки в схему движения автобусов и трамваев внесут с 22:00 5 сентября и до 6:00 6 сентября.

Автобусы № 10, 14, 49, 50, 68 и 81 будут проезжать мимо остановок «Улица Борчанинова» и «Пермский академический Театр-Театр». Также эти остановки будут пропускать автобусы № 6 и 35, которые будут двигаться в направлении вокзала Пермь II, а № 67 пропустит остановки «Улица Ленина» и «Пермский академический Театр-Театр».

Автобус № 72 в направлении «ТЦ Планета» будет следовать без заезда на остановку «Улица Ленина».

Маршрут трамваев № 5 будет пролегать в оба направления через улицы Петропавловскую, Куйбышева, Ленина, Горького и Революции. Трамваи маршрута № 11 будут курсировать по улицам Ленина, Куйбышева и Петропавловской.

Ранее в мэрии рассказали, что 5 сентября сайт с расписанием автобусов и трамваев Перми планируют обновить. На единой карте будут отображаться все виды транспортных средств и остановки.

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