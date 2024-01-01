С 5 сентября обновится сайт с расписанием общественного транспорта Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Администрация Перми

На сайт с расписанием автобусов и трамваев Перми с 5 сентября будет добавлен новый функционал. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта.

С четверга на единой карте интернет-ресурса будут отображены все виды транспортных средств и остановки. Это позволит пассажирам мгновенно выбрать нужный транспорт и узнать прогнозируемое время его прибытия на остановку. Аналогично, кликнув на остановку, можно увидеть расписание ближайших прибытий транспорта.

Помимо этого, пользователи могут узнать государственный номер конкретного автобуса или бортовой номер трамвая. Сервис также предоставляет сведения о том, насколько транспорт подходит для маломобильных пассажиров: низкопольные автобусы и трамваи обозначены специальными значками.

В дептрансе подчеркивают, что Пермь является одним из первых городов в стране, которые внедрили систему навигационного контроля для всего общественного транспорта и начали делиться этой информацией с пассажирами. При этом программное обеспечение и сайт разработаны местными специалистами с учетом уникальных особенностей работы как перевозчиков, так и организаторов перевозок.

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