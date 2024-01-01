Ремонт моста через железную дорогу в центре Перми оценили в 47,5 млн рублей Работы должны закончиться к декабрю 2025 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Краевые власти объявили открытый конкурс на проведение капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути по ул. Решетниковский спуск в Ленинском районе Перми. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Исполнителя должны назвать 26 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 47 млн 529 тыс. руб.

В конкурсной документации сказано, что в настоящее время состояние путепровода длиной 64 м не обеспечивает должной безопасности дорожного движения и позволяет проезжать транспортным средствам на скорости не более 35 км/ч. После капремонта сооружение должно соответствовать всем нормативным документам по БДД и обеспечивать скорость движения машин со скоростью не менее 55 км/ч.

Работы должны быть выполнены согласно проектной документации, выполненной ООО «НПЛ Трансмост». Начало ремонта запланировано на 10 января 2025 года, окончание — на 11 декабря того же года.

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