Пассажирка получила травмы из-за резкого торможения автобуса в Перми Она госпитализирована Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 5 сентября, в пермских телеграм-каналах появилось сообщение о происшествии на пересечении улиц Мира и Советской Армии в Перми. Согласно информации очевидцев, автобус № 13 долгое время стоял вблизи остановки, а перед ним припарковалась машина скорой помощи.

В департаменте транспорта Перми рассказали сайту perm.aif.ru, что медицинская помощь потребовалась одной из женщин, находившихся в автобусе.

«Сегодня, в 09:02 на остановке «Улица Советской Армии» произошла задержка автобуса маршрута № 13 из-за падения пассажира при торможении. Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус, высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место была вызвана скорая помощь, женщина находится в сознании, ей оказывается необходимая помощь», — прокомментировали в ведомстве.

Другие пассажиры автобуса не пострадали. Они пересели на другой транспорт.

Ранее поступила информация о серьёзных трудностях с дорожным движением, возникших утром 5 сентября в Индустриальном районе Перми. Пробки на шоссе Космонавтов и улицах Малкова и Советской Армии возникли в результате строительных работ и текущего ремонта.

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