Военный учебный центр при Пермском политехе откроется 9 сентября Это совместный проект минобразования и минобороны Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

В понедельник, 9 сентября, в Пермском политехе открывается Военный учебный центр (ВУЦ). Торжественная церемония назначена на 13 час. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

ВУЦ — это совместный проект министерства науки и высшего образования РФ и министерства обороны РФ. Его цель является организация военной подготовки мобилизационного резерва страны из числа студентов.

Военная подготовка будет проходить один раз в неделю параллельно с основной учебной программой. Таким образом, студенты одновременно будут получать образование по гражданской и военно-учетной специальности.

Подать заявку в ВУЦ могли учащиеся очной формы бакалавриата и специалитета ПНИПУ. Прием осуществлялся на конкурсной основе: кандидаты отбирались по состоянию здоровья, уровню развития личностных качеств, успеваемости по основному направлению освоения программы высшего образования и физическим характеристикам.

Обучение в ВУЦ завершается прохождением учебных сборов, в рамках которых проводится итоговая аттестация по военной подготовке. По завершении освоения программы военной подготовки студентам присваиваются соответствующие воинские звания.

Отметим, что выпускники Военного учебного центра не будут призываться на срочную военную службу.

В Военном учебном центре Пермского политеха будут готовить сержантов и солдат запаса в интересах Воздушно-космических сил по трём военно-учетным специальностям: командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов; оператор беспилотных летательных аппаратов; оператор специализированных радиолокационных систем (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания.

Сроки обучения: по направлению подготовки сержантов запаса — 2 года (4 семестра), начало обучения с 1 сентября; по направлению подготовки солдат запаса — 1,5 года (3 семестра), начало обучения с 1 февраля.





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