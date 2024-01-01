Алёна Бронникова Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с грузовиком на трассе Прикамья ДТП произошло в Очёрском округе Поделиться Твитнуть

Кадр видео Госавтоинспекции Пермского края

На федеральной трассе Р-243 «Кострома—Шарья—Киров—Пермь» в Очёрском округе Пермского края утром 5 сентября произошло смертельное ДТП. Во время обгона легковой автомобиль «Чанган», двигавшийся со стороны Ижевска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

«Предварительно установлено, что на 89 км водитель выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, где допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем "Ситрак», — рассказали в Госавтоинспекции Пермского края.

В результате аварии водитель легкового автомобиля 1996 г.р. погиб на месте. Его 29-летний пассажир госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

В ведомстве призывают водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами, строго следовать Правилам дорожного движения, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, а также не садиться за руль в состоянии опьянения, при усталости или болезни.

Накануне вечером в Прикамье произошло ещё одно смертельное ДТП. «Лада Гранта» на автодороге Пермь—Ильинский выехала на полосу встречного движения, где обгон запрещён, и столкнулась с автомобилем «Ягуар». В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля 2001 г.р.

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