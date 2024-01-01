На трассе Пермь — Ильинский в ДТП погиб 23-летний водитель
Он выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещён
Вечером 4 сентября на автодороге Пермь-Ильинский разбился автомобиль «Лада Гранта» под управлением молодого человека 2001 г.р. Мужчина погиб. ДТП случилось в 19:20, сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.
По предварительным данным, на 75 км трассы водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения в месте, где обгон запрещён, и столкнулся с автомобилем «Ягуар», за рулём которого был мужчина 1985 г.р.
В результате аварии водитель отечественного авто погиб на месте, а водителя и пассажира иномарки госпитализировали.
Сейчас по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
В ведомстве призывают всех водителей строго соблюдать правила на дорогах и выбирать безопасную манеру езды.
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