На трассе Пермь — Ильинский в ДТП погиб 23-летний водитель Он выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещён Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Госавтоинспекция Прикамья"

Вечером 4 сентября на автодороге Пермь-Ильинский разбился автомобиль «Лада Гранта» под управлением молодого человека 2001 г.р. Мужчина погиб. ДТП случилось в 19:20, сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным, на 75 км трассы водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения в месте, где обгон запрещён, и столкнулся с автомобилем «Ягуар», за рулём которого был мужчина 1985 г.р.

В результате аварии водитель отечественного авто погиб на месте, а водителя и пассажира иномарки госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве призывают всех водителей строго соблюдать правила на дорогах и выбирать безопасную манеру езды.

Напомним, в конце августа на дороге Кудымкар — Гайны также погиб водитель отечественной легковушки. Его автомобиль «Лада Приора» на 17 км трассы съехал с дороги в левый кювет, после чего машина опрокинулась. Мужчина получил смертельные травмы.





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