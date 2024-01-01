В Прикамье погиб водитель съехавшего в кювет автомобиля Поделиться Твитнуть

В Кудымкаре Пермского края сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель.

По данным ГИБДД, авария произошла 27 августа около 12.00. По автодороге Кудымкар—Гайны в направлении Гайн двигался автомобиль «Лада Приора» под управлением мужчины 1983 г.р.

По предварительной информации, на 17 км трассы водитель не справился с управлением и съехал с дороги в левый кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель получил смертельную травму.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на ул. Лянгасова в Перми 26 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель ВАЗ-21120 и получили травмы двое случайных прохожих. Мужчина за рулём не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с опорой ЛЭП. После этого автомобиль врезался в двух 15-летних девушек, которые шли по тротуару.

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