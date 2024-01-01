Зарина Ситдикова От столкновения с опорой ЛЭП в Перми погиб водитель ВАЗа В ДТП пострадали проходившие мимо девушки-подростки Поделиться Твитнуть

На ул. Лянгасова в Перми 26 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель ВАЗ-21120 и получили травмы двое случайных прохожих. Об этом сообщает ВЕТТА.

Мужчина за рулём не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с опорой ЛЭП. После этого автомобиль врезался в двух 15-летних девушек, которые шли по тротуару.

Как уточняют в Госавтоинспекции Пермского края, ДТП произошло в районе дома на ул. Лянгасова, 60. По предварительной информации, машину отбросило на противоположную сторону дороги из-за того, что водитель наехал на бордюрный камень.

После происшествия была вызвана карета скорой помощи, однако мужчина медиков не дождался и скончался на месте аварии. Пешеходы с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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