В Перми подешевело бывшее здание музея PERMM на бульваре Гагарина Строение принадлежит основателю «Сатурн-Р» Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

На сайте «Авито» обновилось объявление о продаже торгового центра на б. Гагарина, 24 в Перми, где ранее, с 2013 по 2023 год, располагался музей современного искусства PERMM. В объявлении указано, что трёхэтажное строение площадью 2,9 тыс. кв. м с прилегающим участком площадью 4,4 тыс. кв. м продаётся за 350 млн руб. Ранее оно выставлялось на продажу за 400 млн.

В информации продавца указано, что строение может быть использовано для медицинского центра, гостиницы, ресторана, учебного заведения и пр.

Напомним, здание принадлежит основателю «Сатурн-Р» Александру Репину. Ранее сообщалось, что бизнесмен и музей современного искусства PERMM в суде не смогли заключить мировое соглашение по делу о взыскании 16,8 млн руб. с культурного учреждения.

По мнению арендодателя, при выезде музей вернул помещения из аренды с дефектами (отсутствие систем вентиляции и электроснабжения). Собственник считает, что этих недостатков не было в конце 2021-го — начале 2022 года, когда заключался последний договор аренды с музеем. В свою очередь, ответчик сослался на то, что о ремонтных работах, которые были проведены в здании ТЦ ещё в 2014 году, собственник помещений знал с 2019 года, и срок исковой давности уже истёк.

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