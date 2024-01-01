Туроператор поплатился за испорченный отпуск пермяков Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд в Перми взыскал с туроператора — компании ООО «ТТ-Трэвэл» — 410 тыс. руб. в пользу местного жителя за испорченный отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону — судебные приставы контролировали исполнение решения суда.

Согласно материалам дела, житель Перми купил у компании ООО «ТТ-Трэвэл» пять путёвок на свою семью в Турцию общей стоимостью около 325 тыс. руб. Но из-за того, что туроператор неоднократно менял дату и условия перелёта, глава семьи ввиду ненадлежащего исполнения туроператором своих обязанностей был вынужден отказаться от поездки. Хотя тур был отменён, деньги, уплаченные за него, вернулись только через месяц, что испортило летний отдых семье с тремя детьми.

Пермяк подал иск в суд о взыскании неустойки, штрафа и компенсации за моральный ущерб, объяснив это тем, что долгое время испытывал стресс из-за невозможности организовать отдых для своей семьи.

Суд вынес решение в пользу истца, и исполнительный документ на взыскание с ООО «ТТ-Трэвэл» около 410 тыс. руб. был направлен в отдел судебных приставов Дзержинского района ГУФССП России по Пермскому краю. Туроператор не стал тянуть время и погасил задолженность в установленные сроки.

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