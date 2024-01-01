Алёна Бронникова В Пермском крае до 2030 года планируют обновить 1609 автобусов В этом году власти намерены закупить 413 автобусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край до 2030 года планирует обновить 1609 автобусов. Этот вопрос губернатор Дмитрий Махонин обсудил с первым замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым во время рабочей встречи на Восточном экономическом форуме.

«Предложили исключить требования к классу приобретаемых автобусов либо дополнить его средним и малым классом для участия в проекте «Безопасные качественные дороги». Это важно для небольших населённых пунктов, где автобусы большого класса не требуются. Также направили информацию о потребности в обновлении 1609 единиц автобусов до 2030 года», - сообщил в своём telegram-канале глава региона.

На встрече с генеральным директором «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгением Дитрихом обсуждалась поставка нового водного транспорта и участие Прикамья в программе льготного лизинга на 413 автобусов в этом году для муниципалитетов.

Кроме того, 4 сентября разработчик отечественного электромобиля "Атом" - АО «КАМА» и производитель зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) - АО ППМТС «Пермснабсбыт» (ПСС) подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках договорённостей планируется проводить лабораторные тестирования совместимости ЭЗС ПСС с зарядной системой "Атома", наладить протокольное взаимодействие зарядных станций ПСС и программных продуктов "Атома".

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