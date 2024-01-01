Пермский производитель ЭЗС будет сотрудничать с российским разработчиком электромобиля Соответствующее соглашение подписано на ВЭФ-2024 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На площадке ВЭФ-2024 АО «КАМА», российский разработчик отечественного электромобиля "Атом", и АО «ППМТС «Пермснабсбыт» (ПСС), производитель зарядных станций для электромобилей (ЭЗС), подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минэка.

В рамках сотрудничества планируется проводить лабораторные тестирования совместимости ЭЗС ПСС с зарядной системой "Атома", наладить протокольное взаимодействие зарядных станций ПСС и программных продуктов "Атома".

«Мы, российские промышленники, понимаем всю важность импортозамещения, поэтому работаем над тем, чтобы прорывные технологии в электронике со стороны "Атома" и корпорации ПСС дали синергетический эффект и вывели российскую высокотехнологичную продукцию на новый уровень, превзойдя имеющиеся иностранные решения», — рассказал директор Корпорации ПСС (АО «ППМТС «Пермснабсбыт») Александр Редекоп.

Отметим, в 2023 году Пермский край присоединился к федеральному пилотному проекту по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. На старте проекта в конце 2022 года в регионе действовало около 50 зарядных станций публичного доступа, большая часть из которых была расположена в Перми.

С лета прошлого года пермские инвесторы начали установку быстрых электрозаправочных станций по программе господдержки в Перми и в отдалённых территориях края. По итогам 2023 года в Пермском крае предприниматели установили 31 быструю зарядную станцию.

В 2024 году планируется установить ещё 35 электрозарядных станций.

Подробнее о том, как развивается рынок электромобилей в Пермском крае, можно прочитать в статье «Нового компаньона».

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