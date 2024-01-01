Максим Артамонов Зарядить по полной Как развивается рынок электромобилей в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Популярность электромобилей в Прикамье растёт год от года, и далеко позади остались времена, когда владельцев такого вида транспорта в Перми можно было пересчитать по пальцам одной руки. Уже третий год Пермский край участвует в пилотном проекте по развитию зарядной инфраструктуры, а в конце июня депутаты Пермской городской думы приняли решение о предоставлении льгот для владельцев электрокаров на платной парковке. «Новый компаньон» узнал, что сейчас происходит с рынком электромобилей в Пермском крае и как эксперты оценивают перспективу развития этого вида автомобилей.

Цифры относительные и абсолютные

По официальным данным ГИБДД, на 1 июля в регионе зарегистрировано 1852 электромобиля (вместе с гибридами). По результатам 2023 года в Пермском крае было оформлено 158 новых таких авто, что составило 0,8% от общего объёма новых зарегистрированных автомобилей, а за первые шесть месяцев 2024 года этот показатель достиг 153 новых единиц, что составляет 1,2% рынка.

К 1 января 2024 года парк только электромобилей (без гибридов) составлял 607 единиц. За шесть месяцев было зарегистрировано 148 новых электрокаров, и по состоянию на 1 июля их количество выросло до 755.

С точки зрения динамики результат впечатляет, однако в абсолютных цифрах электромобили остаются нишевым продуктом с долей рынка около 1%.

Инфраструктура

В Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края отмечают, что в 2023 году регион присоединился к федеральному пилотному проекту по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В конце 2022 года в регионе действовало 50 зарядных станций публичного доступа. При этом большая часть из них вполне логично была расположена в Перми. Однако с лета прошлого года пермские инвесторы начали установку быстрых электрозаправочных станций по программе господдержки не только в краевой столице, но и в отдалённых территориях Прикамья.

В итоге за 2023 год предприниматели установили в регионе 31 быструю зарядную станцию. Сейчас четыре таких объекта расположены в Пермском муниципальном округе, по две станции в Краснокамском и Добрянском городских округах и по одной — на территории Очёрского, Лысьвенского, Соликамского и Верещагинского городских округов. Также станции есть в Кунгурском, Кудымкарском, Большесосновском и Берёзовском муниципальных округах. Остальные 15 быстрых зарядных станций находятся в Перми.

По словам министра экономического развития Пермского края Татьяны Чуксиной, в прошлом году в установку зарядных станций крупнейшие компании в сфере отрасли электротранспорта и небольшие частные инвесторы вложили более 121 млн руб. Почти половина этих затрат — около 63 млн руб. — были возмещены в виде субсидий в рамках федерального проекта.

В рамках поддержки в 2023 году инвесторы смогли компенсировать до 60% затрат, понесённых на закупку оборудования объекта зарядной инфраструктуры (не более 1,86 млн руб. на один объект), и до 30% затрат, понесённых на технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям (не более 900 тыс. руб. на один объект). В этом году на федеральном уровне принято решение о расширении такой поддержки: инвесторы смогут компенсировать уже до 60% затрат на технологическое присоединение (но не более 900 тыс. руб. на один объект).

В этом году реализация пилотного проекта по установке быстрых зарядных станций продолжается. В планах установить ещё 35 таких объектов. На финансирование проекта в федеральном и региональном бюджетах предусмотрено 96,6 млн руб. (23% средств из регионального бюджета, 77% — из федерального).

Тенденции и перспективы

Исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов говорит, что рынок автомобилей в России развивается достаточно интенсивно, и «это неудивительно, учитывая практически нулевую базу прошлых лет».

«Мы понимаем, что сейчас тренд на нашем рынке задают китайские автопроизводители, и в Китае доля электромобилей уже превысила 30%-ный рубеж благодаря активнейшей государственной политике, — отмечает он. — Вместе со всей продукцией автопрома эти бренды и модели поступают в Россию и вызывают интерес, как и всё новое».

Вячеслав Жигалов сделал акцент на том, что на формирование российского рынка электромобилей влияют разнонаправленные тенденции.

«Среди положительных тенденций это, безу­словно, государственная политика поддержки, в том числе развитие зарядной инфраструктуры. С другой стороны, если брать американский рынок, где электромобили продаются уже давно, по данным некоторых опросов, существенная доля владельцев этих автомобилей хочет пересесть обратно на автомобили с ДВС. Есть, конечно, ещё технологические недостатки и неудобства, связанные прежде всего с ресурсами батареи. Здесь много, как всегда, плюсов и минусов и субъективных взглядов. Но, как обычно, бывают такие ситуации, когда просто попадает в точку какой-нибудь продукт. И вот таким примером у нас является модель бренда Zeekr, который внешне и внутренне очень напоминает один из старых добрых премиальных брендов, при этом имеет достаточно умеренную цену. И, несмотря на то что он не представлен официально в России, его продажи у нас на сегодня лидируют в этом сегменте», — поделился своим мнением Жигалов.

Собственник салона электромобилей PARKK Виталий Гордеев отмечает, что доверие к электрическим автомобилям с каждым днём растёт.

«Люди, которые раньше категорически отвергали идею владения электрической машиной, сегодня рассматривают этот вариант как второй автомобиль в семью или как замену традиционного вида транспорта. Вообще уже давно сложились все условия для того, чтобы эта отрасль автомобилестроения развивалась. В Перми достаточно хорошие позиции по продажам электромобилей и по развитию инфраструктуры, как внешней, городской, так и инфраструктуры, которая необходима для эксплуатации автомобиля: обслуживание, ремонт, автозапчасти», — говорит Гордеев.

Как отмечает директор по развитию компании VERRA Алексей Ветошкин, электромобили обладают рядом значительных преимуществ по сравнению с автомобилями с ДВС. Среди них можно выделить динамику разгона, более высокую управляемость за счёт низкого центра тяжести, экологичность и экономичность в эксплуатации. Однако у этих авто есть и существенные недостатки, поэтому в ближайшее время вряд ли произойдёт резкий рост популярности электрокаров, считает эксперт.

«В частности, это высокая стоимость покупки, длительное время зарядки по сравнению с быстрой заправкой автомобиля с ДВС, сниженный пробег автомобиля при эксплуатации в условиях низких температур. Стоит учитывать, что на большей территории нашей страны бывают холодные зимы, а также слабо развита инфраструктура зарядных станций (даже в Москве). Кроме того, стоимость электромобилей по сравнению с автомобилями с ДВС высока, расширение линейки электромобилей китайскими брендами, официально представленными в нашей стране, происходит медленно, и Пермский край здесь не исключение», — пояснил Ветошкин.

Член совета директоров ГК «Июль» Алексей Деткин, оценивая ситуацию с развитием этого вида транспорта в регионе, убеждён, что Пермский край выглядит выигрышнее соседей, например той же Челябинской или Тюменской области.

«Инфраструктура у нас вполне позволяет эксплуатировать электромобили. Всё идёт своим чередом. Люди стали больше доверять электромобилям и покупать их», — заявил эксперт.

Одним из главных недостатков электромобилей, помимо долгого процесса зарядки и необходимости постоянно развивать сопутствую­щую инфраструктуру, Алексей Деткин назвал сложности в обслуживании.

«Специалистов по ремонту, особенно программному, в Перми мало», — отметил он.

Виталий Гордеев также считает, что Пермский край занимает лидирующие позиции на рынке с точки зрения инфраструктуры для электрокаров на Урале.

«Городская зарядная инфраструктура у нас более развита, чем в Екатеринбурге, Челябинске, Ижевске и Кирове. Что касается позиции относительно других регионов по продажам, то мы имеем примерно одинаковые позиции с Екатеринбургом, так как у них представлены несколько серьёзных дилеров электрических машин», — говорит эксперт.

Автомобилисты-льготники

Опрошенные эксперты отмечают: сегодня мы видим постепенное увеличение интереса клиентов к таким электромобилям, а государство расширяет льготы для их владельцев. При этом лидером в предоставлении льгот сейчас является Москва, где владельцы электромобилей освобождены от транспортного налога, могут бесплатно парковаться на городских парковках и бесплатно ездить по платным трассам.

В Пермском крае и соседних регионах, таких как Удмуртия и Башкортостан, также вводятся льготы, но в основном они касаются бесплатных парковок. Эти меры в определённой степени повышают интерес к электромобилям, однако вряд ли могут стать решающим фактором при выборе автомобиля, отмечают эксперты отрасли. В конце июня депутаты Пермской городской думы утвердили льготы для собственников электромобилей при использовании платных парковок в центре. Первые два часа будут для них бесплатными. Воспользоваться этим правом автомобилисты смогут с 1 сентября.

Кроме этого, для владельцев электрокаров предусмотрены скидки при покупке абонементов на пользование платной парковкой. Например, скидка в размере 35% будет предоставляться на 120 дней и больше. При этом период действия абонемента будет исчисляться в зависимости от фактического количества дней, в течение которых автомобилист пользовался услугами платной парковки, а не из количества рабочих дней, как было раньше.

Для получения этих льгот нужно внести данные электромобиля в специальный реестр, который будет в открытом доступе. Чтобы попасть в реестр, собственник зарегистрированного электрокара должен отправить документы в Пермскую дирекцию дорожного движения.

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