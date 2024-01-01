Литр бензина АИ-98 подорожал в Пермском крае сразу на 60 копеек Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 27 августа по 2 сентября средняя стоимость литра бензина автомобильного выросла на 12 коп., составив 58,17 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов.

Цена бензина АИ-92 за неделю выросла на 4 коп. и составляет 53,41 руб. за литр. АИ-95 стоит 58,03 руб. за литр (также +4 коп.), АИ-98 — 75,34 руб. (+60 коп.), средняя цена дизельного топлива не изменилась и равна 67,27 руб.

Прикамье остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по цене на топливо — регион лидирует по стоимости всех марок бензина и ДТ, кроме АИ-98.

По данным Росстата, в целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 72 субъектах Российской Федерации. Более всего цена подскочила в Республике Тыва (+1,4%) и Северной Осетии (+1%). Снижение цен на бензин зафиксировано в Татарстане (-0,1%).

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