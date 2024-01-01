За лето работодатели в Прикамье открыли на 12% больше вакансий, чем год назад Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С июня по август 2024 года в Прикамье было опубликовано 59,8 тыс. вакансий, что на 12% больше, чем в том же периоде прошлого года. Об этом сообщают аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Среди всех объявлений о трудоустройстве более 3,4 тыс. вакансий предназначены для менеджеров по продажам, 3,2 тыс. — для продавцов-консультантов, 2,4 тыс. — для водителей, 1,8 тыс. — для операторов call-центров и 1,4 тыс. — для разнорабочих. Также в десятку наиболее востребованных профессий вошли токари, сварщики, повара, слесари и инженеры-конструкторы.

По сравнению с летом прошлого года, работодатели увеличили количество предложений для специалистов по взысканию долгов (рост в 4,2 раза), токарей (в 2,2 раза), монтажников (+74%), страховых агентов (+71%) и маркетологов-аналитиков (+70%).

Среди профессиональных сфер летом наибольший рост показали: «Страхование» (+68% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), «Безопасность» (+27%), «Рабочий персонал» (+24%), «Домашний и обслуживающий персонал» и «Производство и сервис» (+20% в каждом направлении), «Строительство и недвижимость» (+18%).

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