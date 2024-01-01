В минтербезе рассказали о гибели мотодельтапланериста в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что вечером 31 августа в Частинском округе произошло ЧП — погиб мотодельтапланерист.

Пилот вылетел с площадки «аэродром» в д. Нижнее Городище около 20:00 и следовал по установленному маршруту, однако в назначенное время на площадку не вернулся. В ходе поисковых мероприятий дельтаплан был обнаружен на земле в районе д. Красики, пилот уже не подавал признаков жизни, уточняет издание «КП-Пермь».

На место инцидента были направлены подразделения Частинского муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края.

В настоящее время выясняются причины падения.

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