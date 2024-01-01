В Пермском крае камеры запечатлели в заповеднике танцующего медведя (видео)
Косолапый стал звездой таёжной соцсети
На территории Вишерского заповедника камера сняла медведя, движения которого были похожи на танец. Видеозапись танцующего медведя учреждение разметило в официальной группе ВКонтакте.
«Мишка пишет пост в таёжных соцсетях «я был здесь и я самый красивый, сильный, умный и т.д.», сообщает соседям, какого он роста, пола и темперамента», — говорится на официальной странице заповедника.
В учреждении отметили, что «таёжная соцсеть» — самый информативный источник о животных, и не только медведи пользуются им, чтобы продемонстрировать свою мощь».
«Меточные деревья находятся на звериной тропе, где каждый зверь может понюхать и ознакомиться с составом местного таёжного общества», — рассказали в заповеднике.
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