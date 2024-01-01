В Пермском крае пенсионер пять дней просидел на болотной кочке из-за медведя Поход за грибами едва не стоил мужчине жизни Поделиться Твитнуть

В Прикамье 74-летний пенсионер из деревни Коммуна, которая находится неподалеку от Усть-Качки в Пермском округе, едва не стал пищей для медведя. В начале июля мужчина решил отправиться в лес рядом с домом за грибами. Он рассчитывал отлучиться на четверть часа, но его поход затянулся на пять дней. О подробностях необычной истории сообщает perm.aif.ru.

Мужчина не возвращался домой несколько часов, и его родные забили тревогу. Они обратились в полицию и к волонтёрам. Поисковики разместили ориентировку в соцсетях и объявили сбор добровольцев.

Волонтёры выезжали в лес, прочёсывая большую территорию. Однажды ночью они услышали, что мужчина откликается на зов, но пробраться к нему не смогли, потому что на пути появился медведь. Им пришлось выйти из леса.

Найти и спасти грибника удалось только 6 июля. Поисковики смогли отогнать медведя с помощью петард и криков. Как выяснилось, хищник загнал испуганного мужчину на кочку на болоте, а сам ходил кругами, выжидая, пока тот выбьется из сил.

Как отмечают в минприроды Прикамья, дикие животные выходят к людям, в основном, в поиске пищи. Обычно это молодые медведи, которых выгнали со своей территории обитания родители.

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