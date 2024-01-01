В Прикамье чиновники объяснили ситуацию с отсутствием воды у 100 семей в Кондратово Люди вынуждены собирать дождевую воду или топить снег Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Народный фронт" Пермский край

В администрация Пермского округа прокомментировали ситуацию с проблемами в водоснабжении Кондратово. Жители этого населённого пункта жаловались, что вынуждены собирать дождевую воду, а зимой — топить снег.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Кондратово до сих пор нет центрального водоснабжения, колодцы пересохли, а колонки, откуда жители брали воду, чиновники перекрыли в 2015 году. В прошлом году суд обязал администрацию округа обеспечить водоснабжение, однако чиновники не исполнили решение судебного органа.

Чиновники администрации Пермского округа пояснили, что водопровод для жителей Кондратово уже готов.

«Указанные улицы — бывшее СНТ «Надежда». Для них построили водопровод, который окольцовывает весь квартал. На сегодняшний день жители могут обратиться в МУП «Энергоснабжение» за получением информации о технических условиях подключения к сети водоснабжения», — сообщила администрация округа.

Власти также отметили, что у ресурсоснабжающей организации уже утвержден специальный тариф.

Для подачи заявки на подключение к водопроводу нужно заполнить бланк и отправить необходимые документы в МУП «Энергоснабжение» по электронной почте. Подробности можно уточнить по тел. 233-93-74.

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