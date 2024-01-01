ОНФ обратил внимание на отсутствие воды в деревне Пермского округа Проблема не решается много лет Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Народный фронт" Пермский край

В д. Кондратово Пермского МО жители девяти улиц, а это 100 семей, живут без воды. Все колодцы почти пересохли, а колонки перекрыли ещё в 2015 году. На ситуацию обратили внимание активисты регионального отделения «Народного фронта» в Пермском крае.

Чиновники из года в год обещали провести водопровод, однако до сих пор этого не сделали. В прошлом году по решению суда администрацию Пермского округа заставили в течение года проложить сети водоснабжения на всех улицах, где нет воды. Несмотря на то что сроки исполнения решения суда вышли, до сих пор ничего не сделано. Жители вынуждены собирать дождевую воду.

Сейчас в деревню раз в неделю приезжает машина и подвозит питьевую воду. Она приезжает всего на час, и за это время жители стараются сделать необходимые запасы. «Фронтовики» обратились с запросом в местную администрацию.

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