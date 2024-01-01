Алёна Бронникова Жители Прикамья массово отказываются быть присяжными в суде Явка среди приглашённых составляет менее 1% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Жители Пермского края часто отказываются быть в суде присяжными. По словам заместителя председателя краевого суда Яна Заборского, это является проблемой. Одна из причин, по его мнению — нежелание брать на себя ответственность.

«Чтобы сформировать коллегию для рассмотрения дела с участием присяжных заседателей, по закону необходимо собрать 14 человек в краевом суде, в районном — 12. Для того чтобы собрать 14 кандидатов в присяжные, мы рассылаем иногда по 4 тыс. приглашений жителям края. Приходят 20. Явка меньше 1%», — рассказал он в интервью, опубликованном в группе Пермского краевого суда ВКонтакте.

Он также предположил, что причина этого кроется и в недостаточной информированности людей. Многие не знают о гарантиях для участников суда в качестве присяжных заседателей и о денежном вознаграждении.

Количество оправдательных приговоров в суде присяжных в среднем по России составляет 20-30%. При этом количество оправдательных приговоров, которые выносят профессиональные судьи, составляет менее 1%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.