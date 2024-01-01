В ночь на 5 сентября в Прикамье температура упадёт до -2 градусов В МЧС предупредили о риске техногенных пожаров Поделиться Твитнуть

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Сотрудники ГУ МЧС по региону предупредили жителей Пермского края о заморозках и тумане 5 сентября. Об этом пишет ВЕТТА.

Туман прогнозируется ночью и утром, а заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов вероятны только в ночные часы.

В ведомстве напомнили, что в связи с понижением температуры воздуха возрастёт вероятность возникновения техногенных пожаров. Их причинами могут стать использование самодельных нагревательных устройств, нарушение правил эксплуатации газового оборудования, электробытовых приборов и пр. Сотрудники МЧС призвали строго соблюдать правила противопожарной безопасности.

Осторожными стоит быть и водителям за рулём — не превышать скорость, держать дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Вероятность туманов и заморозков до -2 градусов сохранится в ночь на 6 сентября.

С пятницы в регионе начнётся существенное потепление.

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