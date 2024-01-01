Застройщик в Прикамье выплатил жильцам компенсацию за «урезанную» площадь квартиры Пострадавшие получили 170 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

ЖК "Медовый"

АО «СтройПанельКомплект»

В Пермском крае ООО «Специализированный застройщик Медовый-4» выплатило неустойку и компенсацию морального вреда супружеской паре с двумя детьми за «урезанную» жилплощадь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСПП по региону.

Семья купила у застройщика однокомнатную квартиру и обнаружила несоответствие действительной площади нового жилья условиям договора участия в долевом строительстве. Компания предоставила жильё на 0,5 кв. м меньше, чем значилось по документам. Жильцы хотела сначала урегулировать конфликт без суда, но на их претензию строители не ответили. Тогда семья подала исковое заявление.

Суд встал на сторону истцов и обязал застройщика выплатить пострадавшим 170 тыс. руб.

Компания «Специализированный застройщик Медовый-4» входит в ГК «СтройПанельКомплект». ЖК «Медовый» строится в Кондратово и считается самым масштабным проект комплексной застройки в Пермском крае. Площадь застройки — 27 га.

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