В рамках проекта «Малые дела» в Перми отремонтировали десять дорог Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в рамках проекта «Малые дела» завершился ремонт десяти дорожных объектов. Именно столько и было запланировано на 2024 год. Об этом сообщил пермский градоначальник Эдуард Соснин.

Так, в Ленинском районе отремонтировали покрытие проезжей части и нанесли дорожную разметку на участках ул. Луначарского (от ул. Попова до ул. Куйбышева), ул. Горького (от ул. Пушкина до ул. Ленина), ул. Матросова (от ул. Окулова до ул. Монастырской), ул. Парковой (от ул. Достоевского до ул. Екатерининской), ул. Екатерининской (от ул. Горького до д. 48). Общая площадь ремонта составила 9 тыс. кв. м.

В Дзержинском районе завершён ремонт участков на ул. Екатерининской (от площади Гайдара до ул. Плеханова), ул Петропавловской (от д. 105а до ул. Крисанова), ул. Плеханова (от ул. Ленина до ул. Екатерининской). Общая площадь ремонта — 18 тыс. кв. м.

В Свердловском районе положен новый асфальт, обустроены парковки и пешеходные дорожки на ул. Малышева (на участке от ул. 25 Октября до ул. Горького). Также проведены работы на ул. Революции (от Центрального рынка до ул. Куйбышева).

Общая площадь отремонтированных объектов составила более 32 тыс. кв. м.

Напомним, проект «Малые дела» софинансируется из бюджета Пермского края.

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