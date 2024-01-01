Пермский ЗиД в несколько раз повысил объёмы производства Предприятию требуются кадры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На площадке филиала «ЗиД» (Завод им. Дзержинского) АО «НПО «Курганприбор» в Перми состоялась рабочая встреча с участием представителей краевых и федеральных властей, а также гендиректора АО «НПО «Курганприбор» Фёдора Колосовникова и директора филиала «ЗиД» АО «НПО «Курганприбор» Константина Дьяконова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники обсудили дальнейшие шаги по развитию филиала «ЗиД». В частности, по словам Дьяконова, на сегодняшний день завод успешно выполняет гособоронзаказ. За счёт федеральной и краевой поддержки объёмы производства выросли в несколько раз по сравнению с тем периодом, когда предприятие не входило в структуру АО «НПО «Курганприбор». Одним из заказчиков предприятия является АО «Технодинамика».

«В настоящее время предприятие имеет стабильную загрузку, наша главная задача сейчас — обеспечить завод новыми квалифицированными кадрами для дальнейшего развития», — отметил Константин Дьяконов.

Краевые власти пообещали содействовать предприятию в этом вопросе.

Напомним, в декабре прошлого года АО «НПО «Курганприбор» выиграло аукцион по продаже имущественного комплекса пермского ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». До этого пермский «ЗиД» долгие годы находился в процедуре банкротства.

В начале сентября 2024 года стало известно, что ЗиД подал в министерство промышленности и торговли РФ заявление об исключении из перечня стратегических предприятий.

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