Алёна Бронникова Пермский ЗиД подал заявление об исключении из перечня стратегических предприятий В прошлом году обанкротившийся завод приобрёл «Курганприбор» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) подало в министерство промышленности и торговли РФ заявление об исключении из перечня стратегических предприятий. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», об этом конкурсный управляющий завода Лев Шляпин рассказал на заседании суда.

В суде рассматривалось ходатайство Шляпина о переходе к рассмотрению дела о банкротстве предприятия по общим правилам федерального закона «О банкротстве». По словам конкурсного управляющего, к середине августа ФГУП передало все государственные оборонные контракту новому собственнику — АО «НПО «Курганприбор».

Основной кредитор ЗиДа — Федеральная налоговая служба — выдвинула возражение. По мнению ведомства, данная процедура не предусмотрена законом. По итогам слушаний суд отложил ходатайство до получения ответа из минпромторга.

Напомним, в прошлом году имущественный комплекс машиностроительного предприятия в Перми приобрело АО НПО «Курганприбор». До этого пермский «ЗиД» долгие годы находился в процедуре банкротства.

В июне сообщалось, что собственник открывает в одном из корпусов новое производство редукторов для применения в робототехнике, станкостроении, медицине и пр. Для этого курганская компания и пермский предприниматель Максим Фурман зарегистрировали новое юрлицо ООО НПО «Автоматизированные роботизированные системы». Новое предприятие не будет иметь отношения к оборонному производству.

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