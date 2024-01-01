Новый владелец завода Дзержинского и пермский бизнесмен создают производство редукторов Поделиться Твитнуть

завод Дзержинского

permkrai.ru

Купившее в 2023 году Машиностроительный завод им. Дзержинского в Перми НПО «Курганприбор» открывает на его территории в одном из корпусов новое производство редукторов. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Курганская компания и пермский предприниматель Максим Фурман 6 июня зарегистрировали ООО «НПО "Автоматизированные роботизированные системы», которое будет производить высокоточные редукторы для применения в робототехнике, станкостроении, медицине и пр. 70% долей принадлежит «Курганприбору», 30% — Фурману.

Директор пермского филиала «Курганприбора» Константин Дьяконов пояснил, что новое предприятие не будет иметь отношения к оборонному производству пермского завода. Это отдельное юридическое лицо, с которым завод заключил договор аренды, поскольку на предприятии простаивают свободные площади. Сейчас новое НПО набирает штат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.