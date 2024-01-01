Губернатор Прикамья представил на ВЭФ опыт региона в земельно-имущественных отношениях Поделиться Твитнуть

В среду, 4 сентября, на площадке Восточного экономического форума губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в панельной сессии «Инновации в землепользовании: от устоявшихся практик к современным технологиям». Глава региона рассказал об опыте Пермского края по предоставлению услуг в сфере земельно-имущественных отношений. Участниками события стали депутаты Госдумы, сотрудники федеральных министерств и ведомств, представители делегаций Кубы, Вьетнама и др. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье является участником федеральных программ по цифровизации земельно-имущественных отношений и совершенствует процессы на региональном уровне.

В частности, в 2021 году в Перми, Добрянском и Пермском округах стартовал пилотный проект, направленный на создание Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. В этих районах был осуществлён тщательный анализ данных о недвижимости. Позднее методики анализа были применены ко всем муниципалитетам в рамках ФП «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями».

В 2023 году Пермский край включился в тестирование федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД). На данном этапе из Региональной геоинформационной системы были переданы данные о более 1,5 млн объектов, касающиеся лесного фонда, градостроительных планов, охранных зон и водных объектов. На 100% были переданы сведения о границах населённых пунктов и территориальных зон.

В настоящее время Пермский край продолжает наполнять ЕГРН данными об объектах недвижимости по всем проектам и направлениям деятельности. Разработаны сервисы «Земля для стройки» и «Земля для туризма». Эти инструменты помогают потенциальным инвесторам и жителям региона подобрать участки для строительства жилых домов и туристических объектов. Пользователи могут получать информацию об объектах, а также рассчитывать потенциальные затраты, налоги и сборы.

Кроме того, для упрощения процесса поиска инвестиций в Прикамье создан единый сервис, который позволяет искать, сравнивать и выбирать инвестиционные площадки. Актуальные данные автоматически подгружаются из ЕГРН. В карточке площадки представлена вся необходимая кадастровая и градостроительная информация, что способствует принятию обоснованных решений по инвестициям.

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