С 4 сентября в Перми начались командно-штабные учения спасателей Власти просят горожан спокойно отнестись к передвижению по улицам транспорта спецслужб Поделиться Твитнуть

С 4 по 6 сентября в Пермском крае, включая Пермь, пройдут командно-штабные учения на тему «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Пермского края в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С целью контроля за учениями в Пермь прибыла группа сотрудников МЧС России из различных регионов под руководством Валерия Синькова, начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По плану учений, будут отрабатываться мероприятия, связанные с проведением газоспасательных работ, ликвидацией последствий от выбросов активных химических веществ и с эвакуацией работников предприятий с производственных площадок.

5 сентября будет проведена тренировка действий оперативных служб по ликвидации чрезвычайной ситуации на заводе «Уралхим» (ул. Промышленная, 96) и тушению пожара на территории ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (ул. Промышленная, 84). На следующий день, 6 сентября, комиссия МЧС проверит сборный эвакуационный пункт, станции обработки техники и одежды, пункт выдачи средств индивидуальной защиты и защитные сооружения гражданской обороны в Перми.

По результатам этих учений будет дана оценка готовности к ЧС органов управления, сил и средств Пермского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также спасательных служб гражданской обороны Перми.

Городские власти просят жителей Перми с пониманием и спокойствием отнестись к транспорту оперативных и специальных служб, который будет ездить по улицам города, и ориентироваться только на официальные источники информации.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.