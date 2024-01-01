В Пермском крае копии лодок Ермака могут использовать для сплавов Судно построено к фестивалю реконструкции, который состоялся в августе Поделиться Твитнуть

Фото: Михаил Шмаков

В Прикамье всех желающих приглашают на сплавы по Сылве на копии лодки Ермака, которую построили местные активисты. Пробный поход на этом судне состоялся в конце августа. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на руководителя проекта «На стругах по следам Ермака» Михаила Шмакова.

По словам организатора, сейчас судно стоит в гавани в Новых Лядах, во время «бабьего лета» его планируются использовать для водных путешествий на выходные. На живописном маршруте есть крутые и обрывистые берега, а также места для стоянок.

«Зовем всех желающих с нами. Можно поучаствовать на общих началах в качестве волонтёра и грести вместе с командой. Если хочется просто покататься и полюбоваться природой, это за плату», — рассказал Михаил Шмаков.

Фото: Михаил Шмаков

Как ранее писал «Новый компаньон», в августе в рамках фестиваля-реконструкции «Встреча дружины Ермака» в Чусовом активисты презентовали точную копию струги XVI века, на которой знаменитый атаман совершил свой поход против Сибирского ханства. Лодку спустили на воду в парке «Ермак».

Судно сделано в натуральную величину. Для его строительства были использованы старинные чертежи, взятые из архива военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Длина лодки составляет 10 м, высота — 7 м, а ширина — 2,7 м. Её строили почти год.

Лодку строили пермские активисты во главе с руководителем проекта Михаилом Шмаковым. Они получили грант Президентского фонда культурных инициатив.

На зиму струг планируется отвозить в Музей парка реки Чусовой, где он станет частью экспозиции.

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